Melissa Loza asegura que hubo irregularidad policial al detener a su novio: "15 agentes llegaron y no había fiscal"

Melissa Loza rompe su silencio. Después de haber permanecido sin declarar a los medios de prensa, la exparticipante de Esto Es Guerra decidió conversar con Milagros Leiva sobre la detención de su novio Juan Diego Álvarez Noval por presunta venta y comercialización ilegal de drogas.

De acuerdo a la declaración de la deportista, el allanamiento del departamento de su novio fue irregular. En primer lugar, Melissa Loza aseguró que los agentes de llegaron dos veces a la casa. La primera vez ni ella ni su pareja estaban presentes.

La segunda ocurrió cuando ellos acababan de llegar cinco minutos antes. De acuerdo a su testimonio, al menos 15 agentes policiales vestidos con sus chalecos ingresaron. Cuando su novio les pidió la orden del fiscal, les dijeron que 'el fiscal está llegando'.

"15 agentes llegaron a la casa. No había fiscal. Los fiscales llegaron media hora después. No entendíamos qué pasaba. El

comandante ( a cargo del allanamiento) me dijo: 'No pueden grabar'. Entonces se va a la cocina y pide que vaya con él. Voy y me dice: 'Mira Melissita y te lo digo a ti no te queremos tocar. Queremos cuidarte. No grabes porque no te queremos llevar'", dijo Melissa Loza.

Además, la 'diosa' de Esto Es Guerra aseguró que ella nunca vio la droga que incautaron en el par de zapatillas y recién se enteró cuando las imágenes salieron en TV. "Yo nunca vi la droga. Nunca. La encontraron dos horas antes y nunca me enseñaron nada", manifestó.