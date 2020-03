A través de su cuenta de Instagram, Melissa Loza compartió una fotografía en la que muestra cómo luce actualmente al cumplir un mes de haber dado a luz a su segunda hija Erika. La exguerrera compartió su secreto para recuperar la figura tras el embarazo.

En la imagen, Melissa Loza aparece luciendo una figura envidiable y aunque ella aún sigue recuperando medidas, está muy cerca de volver a tener el infartante físico que siempre la ha caracterizado.

“Les cuento que el 29 cumpli un mes desde la llegada de mi bebé (Erikita) 👶🏻 y muchas me escriben para saber que hago para recuperar mis medidas. No se desesperen mamitas, todo tiene su tiempo, para volver al cuerpo de antes a mi me está funcionando tomar abundante agua y la infaltable Faja desde el día 2 de dar a luz”, escribió Melissa Loza.

Melissa Loza tras dar a luz a su segunda hija

LLEGÓ ERIKA

La modelo Melissa Loza se convirtió en madre por segunda vez el pasado 29 de enero y una semana después publicó las primeras fotografías de su hija Érika, fruto de su relación con Juan Diego Álvarez. La exchica reality dejó atrás todos los malos momento que vivió y hoy disfruta de la felicidad absoluta al lado de su pareja y su hija mayor Flavia.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de “Esto es guerra” compartió las primeras instantáneas de su pequeña hija. Junto a la publicación escribió un conmovedor mensaje de amor con el que también sorprendió a sus seguidores.

“¡Bienvenida al mundo, hija! ¡Te deseamos con tanta fuerza! Anhelábamos tu llegada, ahora ya con nosotros. Eres la bendición más grande de nuestras vidas, de nuestra familia, el resultado perfecto del amor de mamá y papá, ¡te amamos mi princesa! Que nuestro papá Dios derrame sobre ti todo su amor y bendición”, escribió Melissa Loza.