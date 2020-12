BASTANTE AFECTADA. Melissa Loza fue entrevistada por Milagros Leiva para hablar sobre la entrevista que le dio su mamá, la señora María Guadalupe Vigil, a Magaly Medina donde hizo fuertes acusaciones contra la modelo y su pareja.

Melissa Loza contó que tras la entrevista entró en una crisis emocional bastante fuerte. “Me destrozaron la vida (...) mira Milagros, mucha gente no sabe o no conocen a la persona, la humanidad de Melissa Loza no la conocen”, menciona.

“El daño que me hicieron fue tan fuerte, yo soy madre, soy madre soltera, he sacado a mi hija adelante gracias a mi esfuerzo. Mi carrera siempre ha sido por ser mejor, pero que me mancillen el honor de esa manera sangre de mi sangre lamentablemente”, comenta la modelo.

“No tengo ni siquiera una palabra para expresarte cómo me sentí yo. Yo te digo una cosa si no hubiera sido por Dios y la fe que tengo y por mis hijas tal vez no estaría acá”, agrega Melissa Loza sobre el impacto que tuvo en su salud mental este episodio.

