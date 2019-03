Melissa Loza demandará por difamación a todos quienes la involucran en caso de drogas, menos a su madre | VIDEO

No se quedará con los brazos cruzados. Melissa Loza se mostró sorprendida al volver a ver a su madre sentada en TV junto a dos personas que, según ella, quieren perjudicarla y a su novio, Juan Diego Álvarez.

Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, Juan Carlos Álvarez, Pedro Barandarian y el sobrino del novio de Melissa Loza hicieron fuertes declaraciones que involucraron a la exchica reality. Ante esta situación, la exguerrera tomará acciones legales.

Según informó Milagros Leiva, se comunicó con la 'diosa' para saber qué opinaba sobre lo ocurrido la noche anterior en el programa de Magaly Medina. De acuerdo a la periodista, Melissa Loza se mostró sorprendida de todo lo que escuchó y no dudará en demandar por difamación.

Melissa Loza demandará por difamación a todos menos su madre

"Melissa estaba en shock. No entendía qué hacía su madre ahí. Me dijo: 'No puedo ir porque no tengo palabras para decirle algo a mi madre'. Pero sí anunció que denunciará por difamación a Pedro Barandarian a Juan Carlos Álvarez y su hijo", declaró Milagros Leiva.

La conductora de Edición Matinal de ATV indicó que tanto Melissa Loza como Juan Diego Álvarez no responderán a los ataques y continuarán todo el proceso de manera judicial. Lo que le sorprendió a la pareja es que ninguno de los involucrados presentó pruebas durante la visita al set de Magaly Medina.

"Melissa Loza ha dich oque no va a contestar por respeto a su madre. Ella dijo que va a denunciar a todos, menos a su mamá porque, como lo ha dicho, ella cree en el mandamiento de 'honrarás a tu padre y madre', pero sí está en shock entre estos dos personajes", finalizó Milagros Leiva.