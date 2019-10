Melissa Loza dijo que Guty Carrera le fue infiel y él responde: "Y vuelve la mula al trigo"

Una vez más, Melissa Loza recordó a Guty Carrera y reafirmó que le fue infiel cuando fueron pareja.



“No me jugaron bien, soy de las personas que puede aceptar muchos defectos, pero no la mentira y la traición, son lo más terrible que puede existir. En su momento, no creí todo lo que (Guty) me dijo, porque había visto el mensajito que recibió, y finalmente sí fue infiel”, dijo Melissa Loza en ‘Estás en todas’, recordando el mal momento que vivió junto al ‘Potro’ cuando estaban en ‘Esto es guerra’.



Luego, añadió que ella no podría perdonar una infidelidad.

Por su parte, Guty Carrera respondió en sus redes sociales sobre los comentarios de Melissa Loza.



“Le sigo dando rating a ciertos programas después de tantos años. Y vuelve la mula al trigo. A mí sí me pueden mencionar todo el tiempo, desprestigiarme, calumniarme; pero si respondo, dirán que soy un mal tipo, grosero y más cosas”, indicó el modelo desde México.