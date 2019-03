Melissa Loza dio un paso al costado en Esto es Guerra, afirma productor Peter Fajardo

El productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, reveló que fue Melissa Loza quien no quiso continuar en el programa de América, sin embargo, no quiso opinar sobre la situación que atraviesa la popular ‘Diosa’, a raíz de que su pareja Juan Diego Álvarez fue detenido porque se le incautó 250 gramos de marihuana en su departamento.



“Sorprendió mucho que Melissa no esté con nosotros, me dio pena, pero fue decisión de ella. Nosotros sí la quisimos y la buscamos, pero fue decisión de ella descansar una temporada”, precisó Fajardo.

Asimismo señaló que Ivana Yturbe tiene contrato de un año con el programa de competencia y aseguró que no buscarán relacionarla con su expareja, Mario Irivarren, pues respetan la relación que tiene la ‘Princesa Inca’ con el futbolista Jefferson Farfán.



“Ivana forma parte del programa y estará un año. ¿Si vamos a crear controversia con Ivana y Mario? No, porque sé que ellos terminaron muy bien y ella actualmente tiene una pareja, que es superquerida por el Perú”, indicó Fajardo, quien resaltó que el reality está enfocado en la competencia.

“Hemos ido evolucionando, cuadrando y mejorando durante los años. Hace dos años que no hacemos nada de eso (generar polémica), ahora solo estamos abocados a la competencia”, añadió.



Finalmente, se pronunció sobre los rumores que señalan que Nicola Porcella habría firmado contrato por Latina.

“Cada uno decide lo mejor por su futuro, si firmó por Latina, que le vaya superbién. Él es talentoso y querido. Mucha gente goza de gran talento, pero es difícil contar con la aceptación del público y carisma, pero Nicola sí lo tiene”, pronunció.