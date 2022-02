NO QUIERE PELEAR. Brenda Zambrano, pareja de Guty Carrera, cuestionó mediante sus redes sociales a la modelo Melissa Loza por su edad y seguir apareciendo en el reality de ‘Esto es Guerra’, donde el ‘potro’ volvió como guerrero histórico. Sin embargo, Melissa la minimizó.

Al ser abordada por las cámaras de ‘América Espectáculos’, Melissa Loza no dudó en minimizar cada una de las declaraciones de la mexicana y argumentó que no necesita remover cosas del pasado, pues está en otra etapa.

“No tengo nada que opinar, para discutir se necesita de dos y yo la verdad estoy en otra etapa de mi vida, muy feliz, y no necesito de estas cosas del pasado. Entonces, nada, el pasado está enterrado, no tengo por qué responderle nada ”, señaló.

GUTY CARRERA DEFIENDE A SU NOVIA

“Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás”, manifestó Brenda Zambrano en su Twitter, en clara referencia a Melissa Loza.

Sobre ello, Guty Carrera la defendió y precisó que tienen que preguntarle a ella por sus opiniones. Según dijo, está con una mujer de temperamento fuerte.

“Yo estoy con una mujer de carácter y que tiene las cosas claras, claro que sí. No sé, tendrías que preguntarle a ella, yo no tengo nada que hablar. Yo respeto las opiniones de todos, todos son libres de opinar, yo me mantengo en mi centro”, sentenció.