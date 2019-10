Melissa Loza: Su hermana Spheffany afirma que 'traer un niño es una bendición' 

Después de asegurar que la noticia del embarazo de Melissa Loza ‘le cayó como un baldazo de agua fría’, su hermana menor, Spheffany, indicó que la próxima llegada de su nuevo sobrino es una bendición.

‘Tefa’, más allá de la sorpresa que te causó el embarazo de tu hermana, imaginamos que estás feliz...

Sí, obviamente que sí, feliz, feliz por la noticia.

¿Conversaste ya con tu hermana para felicitarla?

Sé que está bien y simplemente desearle toda la felicidad del mundo, siempre. Traer un niño al mundo es una bendición. Así que bendecidos van a estar siempre.

¿La llegada de este bebé podría ser la antesala de un acercamiento entre Melissa y su familia?

De esa pregunta prefiero no hablar… no viene al caso.



¿Y cómo va tu relación con Pancho Rodríguez?

Ya no quiero dar muchos detalles sobre mi relación porque cuando hablo mucho se ‘sala’ un poquito.

¿Es decir, quieren cuidar más la relación?

Hay personas muy malas que siempre quieren sacar lo negativo, por eso ya no queremos darle pie a esa gente para que hablen de nuestra vida privada, que no es tan privada porque somos personas públicas, y sabemos que hay mucha gente que nos sigue. (F. López)