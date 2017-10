Melissa Loza y su hermano se pasan de desubicados con policías y les dicen esto [VIDEO y FOTOS]

Nuevas imágenes de la intervención policial a Melissa Lozaen Nuevo Chimbote salen a la luz. "Amor, amor, amor" mostró grabaciones donde la integrante de Esto es Guerra y su hermano se pasan de desubicados con la autoridad.



La policía de Nuevo Chimbote intervino el auto de Melissa Loza debido a que su acompañante Juan Diego Álvarez Naval estaba manejando en estado de ebriedad. Para evitar que los detengan, la guerrera cambió de lugar con el joven. El hecho sucedió el fin de semana.



La policía le pidió a Melissa Loza que bajará del auto. La guerrera se negó y amenazó con llamar a sus abogados de América Televisión. El hermano de la guerrera también intentó utilizar las "influencias" de Loza.



Incluso, el hermano de Melissa Loza tildó de mierd* al policía que les pedía que bajen del auto. "Brother, ¿tú quieres que te diga una cosa de nosotros? ¡No te metas con gente linda! No sabes con quién se van a meter", dijo el joven bastante alterado.



Al respecto, los conductores de "Amor, amor, amor" tildaron de huachafada la actitud de Melissa Loza y su hermano. Peluchín indicó que probablemente los efectivos policiales no reconocieron a la guerrera porque no llevaba maquillaje.



En grabaciones anteriores, se escucha a Melissa Loza defenderse de la policía: "Yo estoy yendo a mi casa a descansar y usted me detiene abusivamente". Hasta el momento, la participante de Las Cobras no ha emitido ninguna manifestación sobre el hecho.

Melissa Loza más diva que nunca en intervención policial