¿Un nuevo problema para Esto Es Guerra? Melissa Loza estaría involucrada en un lamentable incidente con la Policía. Según el diario Correo, efectivos policiales intervinieron a la guerrera en Nuevo Chimbote cuando se dirigía en una camioneta a la Plaza de Armas.

Según refiere el medio, el acompañante de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez Naval, se encontraba manejando el vehículo. Sin embargo, antes de la intervención, se cambió de sitio con la participante de Esto Es Guerra.

En el video publicado por Correo, se muestra a Melissa Loza sentada en el asiento de copiloto y, con celular en mano, empieza a grabar a los efectivos que la intervienen. El supuesto conductor ebrio se encuentra fuera del vehículo también grabando los hechos.

"Esto es un abuso la autoridad", se le escucha decir a Melissa Loza. Según el efectivo policial, la cámara del patrullero cuenta con una cámara frontal que registró el preciso momento del cambio de sitio entre la guerrera y su acompañante. Sin embargo, la participante de Esto Es Guerra negó las acusaciones.

"Yo estoy yendo a mi casa a descansar y usted me detiene abusivamente", se escucha en otro momento a Melissa Loza mientras que el efectivo policial le pidió no negar el hecho. Hasta el momento, la participante de Las Cobras no ha emitido ninguna manifestación sobre el hecho.

Melissa Loza intervenida (Foto: Correo) Melissa Loza intervenida (Foto: Correo) Melissa Loza intervenida (Foto: Correo)

