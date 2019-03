Mamá de Melissa Loza llora por su hija: "Siempre voy a estar aquí para ti" | VIDEO

No soportó más la situación. Guadalupe Vigil, madre de Melissa Loza, terminó llorando durante una entrevista con Magaly Medina. La progenitora de la popular 'Diosa' no soportó escuchar los testimonios que involucran a la exchica reality con el consumo y la presunta microcomercialización de drogas.

Magaly TV La Firme tuvo en el set a Juan Carlos Alvarez y Pedro Barandarian. En medio de ambos, sentada y compungida, se encontraba la mamá de Melissa Loza. En esta ocasión, la señora no habló, pero sí se mostró dolida y con lágrimas al escuchar los testimonios que involucran a su hija.

Por eso, cuando Magaly Medina le preguntó cuál era el motivo por el que ella estaba mal, la señora Guadalupe Vigil indicó que estaba sufriendo mucho por Melissa Loza.

Mamá de Melissa Loza llora

"Estoy sufriendo mucho por Melissa. Yo no me voy a oponer a la felicidad de Melissa, pero que sea con una persona que realmente la saque adelante, pero no así. He sido padre y madre 26 años y me dediqué a ellos ", declaró la mamá de la exchica reality.

Además, Guadalupe Vigil aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su hija. A diferencia de ella, Melissa Loza ha dejado en claro que ella no tiene nada que decirle a su madre tras haber salido en TV a acusarla de ser consumidora de droga y estar secuestrada 'emocionalmente'.

"Te quiero mucho Melissa, te amo. Y siempre voy a recibirte con los brazos abiertos. Siempre voy a estar aquí para ti. Siempre, como para mis tres hijos", dijo la mamá de la 'diosa'.