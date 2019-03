Novio de Melissa Loza sobre su hermano: "Cuando ya estaba detenido, me enteré que él me denunció. Es un cobarde"

Juan Diego Álvarez, novio de Melissa Loza, se presentó en el noticiero de Milagros Leiva para contar su versión de la historia. Según el joven, quien fue detenido tras ser acusado del presunto delito del tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, todo se trató de una venganza.

De acuerdo a su relato, su hermano Juan Carlos Álvarez y Pedro Barandarian se unieron para destruirlo y quitarle no solo el departamento donde vive, sino también porque él estuvo en contra de desestimar la denuncia de su sobrino por pedofilia contra Barandarian.

El novio de Melissa Loza manifestó que recién dos días después de estar detenido, se enteró que fue su propio hermano quien presentó la denuncia en su contra por presunta venta ilegal de drogas. Por eso, Juan Diego Álvarez calificó a su hermano de 'cobarde'.

"Es un cobarde. 10 veces le pregunté (al momento de la detención) qué estaba pasando y él no me dijo nada. Dijo: 'Seguro (el que te ha denunciado) ha sido Marcelo (su hijo)'. Los agentes me dijero: 'Está detenido porque hemos encontrado unas zapatillas afuera con unos paquetes de droga'", declaró Juan Diego Álvarez.

El novio de Melissa Loza aclaró que él no es ningún vividor y que ha trabajado. Actualmente, está con un proyecto junto a la exchica reality y vive de sus ahorros. Además, aclaró que él tenía su cuarto en el departamento de Miraflores con llave porque había roto relación con su hermano tras lo que ocurrió con la denuncia de pedofilia.

Por ese motivo, Juan Diego Álvarez manifestó que cuando los fiscales le pidieron ingresar a su cuarto, él no opuso resistencia y hasta ayudó a los agentes levantando el colchón y la tarima de la cama para que registren todo.

Cuando terminaron su inspección, los fiscales le informaron que de todas maneras quedaba detenido porque en una intervención horas antes habían encontrado las bolsas con droga en unas zapatillas en la cocina.

El novio de Melissa Loza, a través de su defensa, ha pedido que se examinen las huellas digitales de las bolsas encontraron, pero el pedido fue rechazado. Además, solicitaron las cámaras de seguridad de la Dirandro para ver cuántas veces su hermano, en compañía de Pedro Barandarian, fueron para realizar las coordinaciones de la intervención, pero también recibieron la misma respuesta.