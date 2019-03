Juan Diego Álvarez sobre las declaraciones de la mamá de Melissa Loza: "Creo que le han pagado para decir esas cosas"

El novio de Melissa Loza decidió contar su verdad y no solo hablar de la denuncia que le entabló su propio hermano por presuntamente vender droga en la modalidad de comercialización, sino también de la relación que mantuvo con la señora Guadalupe Vigil, madre de su novia.

Cuando Milagros Leiva le preguntó si era cierto que él tenía secuestrada a la exguerrera para que no vea a su familia, Juan Diego Álvarez lo negó tajantemente, pero reveló detalles sobre cómo los familiares de Melissa Loza, supuestamente, se aprovechaban de ella.

"No había consideración y su familia estaba abusando de ella. Son cosas indignantes. (Melissa) era la proveedora de todo en su casa. Yo no le pongo ideas en la cabeza, sino ejemplos de cómo tiene que ser una madre y una hermana. No podía permitir que sigan abusando de Melissa de esa manera y tenía que defenderla", explicó el novio de la exchica reality.

Juan Diego habla sobre la familia de Melissa Loza

Además, Juan Diego Álvarez contó cómo los familiares siempre le pedían dinero a ella para cualquier cosa. Melissa Loza aceptó que las cosas fueron así porque lamentablemente así todos se habían acostumbrado. Por eso, cuando dejó de hacerlo, arremetieron contra su novio.

Sobre las fuertes declaraciones de la madre de Melissa Loza, Juan Diego Alvarez se mostró indignado de cómo una mamá pueda hundir y dejar mal en TV a su propia hija. Para él, la señora Guadalupe Vigil no solo había sido manipulada, sino también creía que le habrían pagado.

"Nunca los he visto y nunca los vi. Yo creo que le han pagado a la madre de Melissa Loza para decir esas cosas ¿Qué madre dice esas cosas sobre su hija?", declaró el novio de la exchica reality.