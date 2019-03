Melissa Loza se quiebra en vivo y llora por su madre: "Quiero formar mi familia y empiezan los ataques de esta magnitud"

Melissa Loza no pudo más. La exparticipante de Esto Es Guerra estalló en llanto durante su entrevista con Milagros Leiva cuando habló de su madre. La deportista llegó para hablar sobre la detención de su novio, Juan Diego Álvarez Noval , por presunto tráfico ilegal de drogas.

En plena conversación, Melissa Loza aceptó que durante muchos años ella mantenía a su familia sin esperar nada a cambio. Sin embargo, ahora que estaba enamorada y pensaba formar su propia familia, empezaron todos los ataques en su contra y su novio Juan Diego Álvarez Noval.

Cuando Milagros Leiva le preguntó si es que creía que su madre había hecho todo esto porque sentía que había perdido a la gallina de los huevos de oro, Melissa Loza no pudo más y rompió en llanto.

La exparticipante de Esto Es Guerra cree que su madre ha sido manipulada y usada para hundir a su novio. La modelo aseguró que nunca fue secuestrada ni mucho menos se drogaba. Por eso, lamentó que el tema de su madre prefería no tocarlo.

"Lamentablemente mi madre ha sido manipulada. El tema de mi madre no la voy a tocar. Me duele mucho que se haya dejado influencia por gente mala con malas intenciones. Yo he sido muy desprendida de lo material. Siempre he trabajado para mi familia.

Lo hacía de corazón, pero de ahí a tener una obligación, no. Ahora que yo quiero a formar mi familia empiezan estos ataques de esta magnitud", declaró Milagros Leiva.

Melissa Loza llora por su madre