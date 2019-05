Melissa Loza reapareció con nuevo 'look' y lució anillo de compromiso: "El matrimonio es el gran sueño que tengo"

La ‘Diosa’ Melissa Loza reapareció en público después del escándalo que vivió junto a su novio Juan Diego Álvarez, quien fue acusado de traficar drogas, y enfatizó que tiene la conciencia tranquila.



“Estoy tranquila, superando la etapa dolorosa que viví y siempre junto a Dios. La verdad salió a la luz, se conoció cómo sucedieron las cosas y por eso, camino con la cabeza en alto. Nosotros no tenemos nada que ocultar y vamos a seguir creciendo día a día”, dijo Melissa Loza respecto a las acusaciones falsas que recibió su novio, Juan Diego Álvarez, por parte de su hermano.



La modelo añadió que tomará acciones legales por todo el daño que les hicieron.



“Uno siempre tiene que pensar antes de acusar y sindicar a alguien con un delito. El daño que nos han hecho es irreparable, yo se lo dejo a Dios, pero igual vamos a tomar acciones legales, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tiene que haber justicia”, agregó Melissa Loza, dejando en claro que demandará a su cuñado Juan Carlos Álvarez y su amigo, Pedro Barandiarán.



La modelo lució un anillo de compromiso, pero no quiso detallar sobre la posibilidad de llegar al altar.



“Sería lindo (el matrimonio), es el gran sueño que tengo. Hay amor, estamos bien, estoy tranquila, ha pasado la tormenta y estoy de pie”, añadió Melissa Loza.



Luego, dijo que ya no volverá a los realities.



“Los realities son una etapa cerrada en mi vida, guardo los mejores recuerdos de esos años. Me gustaría volver, pero en la conducción o la actuación, y voy a prepararme”, comentó Melissa Loza.



Finalmente, le deseó toda la suerte a su hermana Tepha, quien participa en ‘Esto es guerra’.