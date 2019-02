Melissa Loza: Su madre denuncia que su pareja la tiene secuestrada y no la ve desde Año nuevo

¡Grave denuncia! La madre de Melissa Loza salió a denunciar públicamente que su hija está secuestrada por su pareja y que desde Año Nuevo no mantiene comunicación con ella y culpó al novio de la exchica reality de desaparecerla. La 'Diosa' Esto es Guerra sorprendió a todos fanáticos al no verla en la actual temporada del reality y aunque todos especularon que se trataba porque no se llevaba bien con su hermana Sphefanie Loza, ella optó por hacerse a un costado.



Noticia en desarrollo...