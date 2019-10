Melissa Loza sobre el sexo de su bebé: "Aún no se sabe, no se deja ver" | FOTOS

¡Está feliz y emocionada! Melissa Loza aseguró que está ansiosa de recibir en su hogar a su ‘segunda bendición’, fruto de su relación con Juan Diego Álvarez.



“Estoy en una etapa donde me siento plena como mujer, madura y con todas las ansias y el amor del mundo para recibirlo. Después de 17 años, es como empezar de nuevo. Gracias a Dios me tocó un embarazo supertranquilo, sigo entrenando y haciendo mis cosas”, dice Loza, mientras acaricia su ‘barriguita’ con cinco meses de gestación.



¿Ya sabes el sexo del bebé?

Aún no se sabe, no se deja ver. Pero lo importante es que llegue sanito.



¿Te gustaría regresar a la televisión?

Sí, claro, estoy enfocada en trabajar y más aún con dos bendiciones.



¿Y el matrimonio?

Siempre hay planes, pero paso a paso.



(Deyanira Bautista)