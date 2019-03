Melissa Loza: Sully Sáenz asegura que le apena lo que 'Diosa' está pasando | FOTOS

’La ‘Gatita’ Sully Sáenz está segura de que su amiga Melissa Loza no consume drogas, como lo afirmó su madre. “Me da pena lo de Melissa, es mi amiga, una chica de buen corazón y con principios. Siento tristeza de que se haya topado con esta persona (Juan Diego Álvarez), que la está perjudicando, y a veces una se enamora sin darse cuenta”, comentó Sully.



¿Crees que Melissa sea consumidora de drogas como dijo su madre?

No creo eso, la conozco bien, y jamás la he visto involucrada en esos temas. Es una mujer deportista y es raro verla tomar licor.

¿Y por qué su mamá habrá dicho eso?

No la conozco. A veces las mamis, por tratar de ayudar y en medio de su desesperación, dicen cosas así. Creo que está mal asesorada y no debió ir a un programa de televisión.



En las redes sociales critican mucho a Melissa, ¿qué le aconsejarías?

Para salir bien de este momento debe recurrir a la ayuda de terceros. Ir a un psicólogo no está mal, todos lo hacemos para enfocar mejor nuestra vida, no aislarse y evitar la depresión.

Por otro lado, Spheffany Loza, quien ha sido criticada por Rafael Cardozo por su desempeño, pidiendo el regreso de su hermana Melissa, dijo que no le incomodaría que vuelva a ‘Esto es guerra’.

“Aprovecho para decirte eso, yo feliz de que venga, me muero porque este acá, sería lindo que esté en el equipo de ‘guerra’ y yo en el de ‘retadores’. Me molesta que se agarren de algo tonto; si viene, feliz, no me incomoda”, expresó.