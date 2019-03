Melissa Loza: Sully Sáenz saca cara por su amiga y dice que no está metida en drogas

La modelo Sully Sáenz , amiga de Melissa Loza , negó tajantemente que la ‘Diosa’ esté metida en el mundo de las drogas, ni como consumidora ni ‘empaquetando marihuana’ junto a su novio Juan Diego, como se mencionó hace unos días en televisión.



“Eso no lo creo, lo tengo claro. De otras personas no lo sé porque no conozco al chico (Juan Diego, novio de Melissa Loza), pero tengo una amistad con Melissa y diría que no está metida en esos temas. La he visto siempre como una chica deportista, cuidando su cuerpo, su físico y ni siquiera fumaba”, precisó Sully.



Además, dijo que la ‘Diosa’ es una mujer que tiene valores.

“Melissa es una mujer con valores, que ha criado a su hija de la misma forma. Tampoco creo que su pareja influya en ella porque es una mujer de carácter, no es una adolescente. Muchas veces el amor te puede cegar, pero siempre ha sido muy lúcida en sus decisiones”, añadió.

Finalmente, espera que Melissa y su madre puedan tener una mejor relación. “A veces, las mamitas no piensan más allá, siempre quieren el bienestar de sus hijos. Ojalá haya una mejor relación por el bien de todos”, finalizó.

‘COCINA TU NEGOCIO’



Por otro lado, Sully invitó a los lectores de Trome a seguir coleccionando sus cupones de la promoción ‘Cocina tu negocio’, que regala más de seis mil premios en efectivo. “Junten sus cupones, pues pueden ganar dinero en efectivo para su negocio, aún hay muchos premios”, afirmó.