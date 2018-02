Melissa Loza a Xoana González: Eso le pasa por deslenguada [VIDEO]

Melissa Loza dijo que la sanción (orden de captura y un año de prisión efectiva) que recibió Xoana González servirá como precedente para las ‘deslenguadas’ que ‘manchan el honor de una persona’.



“La justicia se tiene que respetar. Lamentablemente no cumplió con varias reglas, lo que correspondía era eso (captura y prisión) y ya escapa de mis manos. Así que no podrá regresar al país”, precisó Loza.



¿No piensas ayudarla, pues te lo ha pedido públicamente?

Es una decisión del juez. Estoy tranquila, me apena, pero que esto sirva como precedente para las personas ‘deslenguadas’ que hablan fácilmente y manchan el honor de la gente. (L.Gamarra)



