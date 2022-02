Tras ser presentado como uno de los nuevos participantes de “Esto es Guerra”, Anthony Aranda aseguró, en declaraciones a las cámaras de “América Hoy”, que Melissa Paredes es la que maneja su flamante carrera en televisión.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para la modelo, quien a través de unos videos que compartió en sus Stories de Instagram, mostró el interrogatorio al que sometió a su novio y el justo reclamo que le hace por decir que ella es su representante.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Que dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados... Recién me entero”, se le escucha decir inicialmente a la exmiss Perú. El bailarín, se defendió y dijo: “Tanto que molestan, para que hablen con ganas... Mi amor si hacen el circo, hay que reírnos un poquito”.

Pero la exconductora de TV no se quedó tranquila y manifestó: “¡No, no, no!... Ven acá, porque me has dado una gran idea... Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”, a lo que su pareja en un principio señaló: “¡Uy, la fregué!”, pero luego accedió al pedido.

“Mira que tengo que pagar el colegio, a mi nadie me da un sol... Debo comprar los útiles, y ya que soy tu represéntate oficial según tú... Ahorita te hago firmar contrato (...) Se pasó este chico una durmiendo (me despierto) y las cosas que me entero”, finalizó.

