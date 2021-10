El abogado Luis Tudela aseguró que el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba podría pedir la tenencia de su mejor hija, pero es muy difícil que se la otorguen, pues tendría que demostrar que Melissa Paredes ‘es una mala madre’.

“El que no tiene a la menor puede solicitar la tenencia, pero es un poco difícil que el juez se la conceda porque los agravios entre cónyuges no tienen alcance a los menores. No hay una causal para que le quiten la niña a Melissa, ya que una mala madre es una persona que consume alcohol, drogas o lleve una vida indecorosa. Melissa es una mujer que trabaja y está pendiente de su hija”, explicó Tudela.

Asimismo, comentó que lo conveniente sería que Rodrigo y Melissa lleguen a una conciliación. “Lo que hizo el esposo, de ir al centro policial a señalar que la esposa dejó el hogar, no es causal que amerite el divorcio. Pueden conciliar en un régimen de visitas, es lo ideal existiendo una menor”, aseguró.

