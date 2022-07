La abogada Karla Viso se enlazó telefónicamente con Magaly Medina para comentar la denuncia que interpuso el Ministerio Público a Rodrigo Cuba por el supuesto delito de violación sexual en agravio de su menor hija. La letrada hizo una fuerte revelación contra la defensa de Melissa Paredes.

“ Si el señor (Rodrigo Cuba) es culpable, enhorabuena que lo juzguen y que se llegue a una investigación exhaustiva , pero si eso es una patraña como la califiqué legal y una estrategia del abogado entonces...”, comenzó diciendo

Según explicó Viso, le han llegado comentarios sobre Wilmer Eduardo Arica, abogado que también defiende a Andrea San Martín, respecto a fuertes acusaciones contra él por las supuestas maniobras que utilizaría.

“He recibido, no sabes la cantidad de correos y de mensajes de WhatsApp y por las redes, que me han dicho que este abogado, me han dicho ¿ok?, que conocen que este abogado ya ha hecho este tipo de figuras delictivas de denunciar a los padres por abuso sexual para que pierdan la tenencia , imagínate la inmoralidad tremenda de la que me estoy enterando”, puntualizó.

MAGALY INVOCA AL COLEGIO DE ABOGADOS

Por su parte, Magaly Medina invocó al Colegio de Abogados que intervengan por los comentarios respecto al letrado y sus presuntas malas prácticas. Según dijo la ‘urraca’, se puede actuar hasta de oficio.

“ Los abogados tenemos responsabilidad no solo moral, sino legal, nosotros no podemos andar haciendo denuncias falsas, son dos años de prisión , nosotros no podemos incentivar a nuestros patrocinados para que hagan y deshagan con las leyes a su antojo y le dañen la vida a las personas”, acotó Karla Viso.