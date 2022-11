Melissa Paredes asegura tener nuevos proyectos para el 2023 y sorprendería regresando al programa ‘América Hoy’ como conductora del magazine. La modelo fue consultada si aceptaría la propuesta de volver, pese a que ya no es amiga de Ethel Pozo y Janet Barboza. Incluso, anunció que empezaría a ‘facturar’ con Anthony Aranda.

“ Yo espero que sí, el 2023 viene con todo, habrá Melissa Paredes para rato, ya estoy de vuelta . Creo que mientras haya fuerza de voluntad, talento, y la bendición de Dios, todo va a ir super bien. Hay que hacer empresa, hay que facturar, hay que evolucionar y si uno se junta con una pareja que hace prácticamente lo mismo que tú, hay que aprovechar”, dijo.

Asimismo, confesó que si ‘Papá' Armando o la misma Gisela Valcárcel le ofrecen otra oportunidad en el magazine matutino ‘América Hoy’, ella no lo pensaría dos veces para aceptar.

“ Si hay la propuesta de regresar con las chicas del programa, trabajo es trabajo . Yo nunca cerré las puertas, si hay una propuesta, yo feliz, sea en América Hoy o en cualquier otro programa”, acotó.

¿MELISSA PAREDES VUELVE A LA ACTUACIÓN?

Al ser consultada si ha hablado con la productora Michelle Alexander para alguna participación en una de sus telenovelas, la modelo Melissa Paredes se mostró optimista que la convoque.

“ No, no he hablado con ella, pero me lo dijo, me hizo la propuesta, en “El gran show” , y eso me emociona, es algo que me fascinaría, si ella me llama de hecho me zambullo en el casting”, precisó.