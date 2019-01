Melissa Paredes acerca de los feminicidios: "Hay muchas mujeres que tienen miedo de denunciar por las amenazas"

‘Estrella ahora canta menos y sufre más’, dijo Melissa Paredes sobre su personaje en ‘Ojitos hechiceros 2’, quien en la novela es víctima de acoso por parte de ‘Andrés’ (Joaquín de Orbegoso).



“Este es un tema por el cual, hoy en día, muchas mujeres peruanas están pasando, pues el acoso es el primer paso hacia el feminicidio. La idea de tocar estos temas es para concientizar a las personas sobre este problema, ayudarlas, darles pautas de qué pasos deben seguir. La realidad es que hay muchas mujeres que tienen miedo de denunciar por las amenazas y queremos darle ese empuje para que puedan salir adelante”, señaló Melissa Paredes.



¿Tú has sufrido de acoso?

No, gracias a Dios, y espero que ninguna mujer más sea víctima de acoso o feminicidio.



En esta segunda temporada tu personaje ha dado un cambio...

Definitivamente. En la primera, ‘Estrella’ era más sumisa, se dejaba maltratar por ‘Joao’, pero ahora ha evolucionado, ha tomado las riendas de su vida.



‘GATO’ LA APOYA

¿Tu esposo, el ‘Gato’ Cuba, es fan de la novela?

A él le da colera ‘Estrella’, me dice que termine con el ‘Juli’, que se busque otro o se quede sola (risas). Él está feliz con mi trabajo. Ahora que he estado apareciendo (los sábados) en América espectáculos, le encanta, cada oportunidad que me dan la disfruta conmigo.



¿Te apoya en todo?

Totalmente. Muchas personas me dicen ‘tu esposo es futbolista, gana bien, no necesitas trabajar’, pero yo laboro para salir adelante. Aparte necesito cosas para mí, para mi hija y su futuro, y me aburriría estar en la casa sin hacer nada.



¿Ahora eres hincha de Alianza?

Soy aliancista de corazón por mi papá, toda mi familia es blanquiazul y ahora que el ‘Gato’ volvió a Alianza estamos felices.