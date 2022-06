QUÉ FUERTE. Melissa Paredes y Rodrigo Cuba están acaparando nuevamente las portadas de espectáculos, luego que el ‘Gato’ denunciara a la modelo por intentar chantajearlo y extorsionarlo. Según dijo el futbolista, su expareja intenta amenazarlo con denunciarlo por afectar la indemnidad sexual de su propia hija.

Trome accedió a la denuncia que interpuso Rodrigo Cuba el último 13 de junio de 2022, donde señala que la madre de su hija, Melissa Paredes, lo llamó para amenazarlo con denunciarlo por ‘afectar la indemnidad sexual’ de la hija de ambos, si es que no accedía a acudir al lugar donde ella se encontraba.

Este es el atestado policial con la denuncia de Rodrigo Cuba sobre Melissa Paredes.

¿Qué significa indemnidad sexual del que fue acusado Rodrigo Cuba?

La abogada Karla Viso se presentó en el programa de Magaly TV La Firme para comentar esta grave acusación contra Rodrigo Cuba por afectar la“indemnidad sexual” de su hija. La letrada no dudó en cuestionar duramente a Melissa Paredes.

“ Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años , como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, dijo la abogada.

Según precisó la abogada, el denunciar a un padre por un tema de indemnidad sexual implica “pelear contra un zorrillo, porque igual, aunque tú ganes vas a quedar apestando”, atinó.

“ Que pena y qué mala sangre de hacerle esto a tu propia hija, si (la acusación) esto mentira . Y si es verdad, esta señora (Melissa Paredes) tendrá que recorrer ese largo de camino de responder por qué razón calló y guardó un video donde ella supuestamente está dando a conocer esta situación”, puntualizó.

Abogada Karla Viso tilda de “depredadora” a Melissa Paredes tras denuncia del ‘Gato’ Cuba (Video: ATV)