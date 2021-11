Melissa Paredes mostró, a través de programa de Magaly Medina, cómo Rodrigo Cuba le hacía seguimiento cuando supuestamente ya estaban separados. Esto habría ocurrido mucho antes del ampay con el bailarín Anthony Aranda que también fue emitido en Magaly Tv. La firme.

“O sea, uno no puede estar tranquila porque ahora tiene vigilancia acá afuera esperando de que salga, a qué hora salgo, a qué hora entro, todo”, dijo la exconductora de América Hoy en un primer video.

Luego, en otras imágenes, Melissa Paredes reclama que la camioneta de Rodrigo ‘Gato’ Cuba la lleva siguiendo por un buen rato.

“¿Es en serio que su carro sigue atrás mío? ¿Es en serio? No puedo creerlo. Esto ya es demasiado. Ahí está su carro, que se vea la placa”, dijo la modelo.

Magaly Medina le consultó a Patricia Simon, abogada de Melissa Paredes, por qué la modelo no había denunciado al ‘Gato’ Cuba por acoso.

“Yo sé lo he dicho: denuncia acoso. Ella no desea eso porque quiere llegar a un acuerdo con él y no quiere hacer más grandes las cosas. Sé lo he manifestado, pero sabes que los abogados proponemos pero, finalmente, los clientes disponen”, concluyó la letrada.

TROME - Melissa Paredes mostró videos donde el 'Gato' Cuba lo seguía. (Magaly Tv. La firme)

MELISSA PAREDES VS. ‘GATO’ CUBA

La mediática pareja se ha visto envuelta en más de una polémica al lanzar comunicados a la opinión pública para dejar en claro su postura sobre la tenencia de su pequeña hija. Recientemente, el futbolista Rodrigo Cuba le dedicó unas palabras a su esposa para reclamarle por sus cuestionamientos y críticas a nivel nacional.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un ampay, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo presente a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional solo para quedar bien tú. Te burlas en tus redes sociales de mí y dejas entrever que yo te he deshonrado como esposo, no lo he hecho y no lo haré, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo porque es lo correcto”, señaló.