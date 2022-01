QUÉ ROCHE. Agatha Lys fue la invitada del programa ‘Mujeres al Mando’ para leer el aura de algunas personas del espectáculo. Esta vez, le tocó a Melissa Paredes quien es una de las conductoras del magazine matutino, sin embargo, se incomodó cuando la vidente comenzó a hablar sobre Anthony Aranda.

“Ella es una mujer apasionada, es fuerte, cuando se propone algo lo consigue de todas maneras, ella tiene las cosas buenas de Leo. A ella le gusta que la halaguen y por eso está con una persona que le hace sentir una pasión, ese fuego”, dijo Agatha, pero la actriz no se imaginó lo que venía después.

En esa línea, la vidente se refirió a Anthony Aranda, el bailarín con quien Melissa Paredes fue ampayada estando casada con el ‘Gato’ Cuba y que ahora ya tiene una relación oficial con la modelo.

“Pero cuidado porque ese fuego a veces nos puede quemar, lo que yo visualizo en ella es que está muy sonriente y empoderada, pero ella no la está pasando bien, tiene momentos en que está muy triste y llorando. Se la pasa llorando porque no está feliz de todo lo que ocurre en su vida, a veces se pone a pensar si estará pasándola lo que es correcto o no ”, recalcó.

“Lo que siento en ti es que en el amor habrá cambios, ese amor que tienes ahora no se va a quedar contigo, disfrútalo mientras que te dure porque eres una persona muy mental. Ahora la estás pasando muy bien, cuando el amor es prohibido es más rico, pero ahora ya está a la luz y eso tiene tres o seis meses de luna de miel, luego tú la vas a pensar ”, sentenció sobre la relación que tiene Melissa con Anthony Aranda.

MELISSA PAREDES SE MOLESTÓ EN VIVO

Bastante incómoda, Melissa Paredes no se quedó callada y le respondió a Agatha Lyz aclarando que no ha prestado atención cuando comentó que sufrió de depresión por las fuertes críticas en su contra.

“Pero sí tienes razón y en pantalla nos mostramos como tenemos que salir, fuertes, decididas y empoderadas, pero atrás hay muchas cosas que suceden. Lo bonito es tener un gran apoyo como Anthony, está siempre conmigo. Yo lo he dicho siempre, y creo que a veces no prestan atención muchas personas, que pasé por un proceso de depresión super fuerte”, precisó.