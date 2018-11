Melissa Paredes alegre con apoyo de Rodrigo Cuba: "Está feliz por mi desempeño y con mi trabajo"

‘Ya no quiero llorar’, comentó Melissa Paredes, quien interpreta a ‘Estrellita’ en la novela ‘Ojitos hechiceros 2’, que en breve transmitirá América Televisión.



En un pequeño avance de la historia se ve que ‘Estrellita’ y el ‘Juli’ (Sebastián Monteghirfo) seguirán viviendo una historia de amor, marcada por la tragedia, pues él termina tras las rejas al responsabilizarse de un crimen para evitar que su menor hijo sea condenado.



“Estoy contenta de volver a ser ‘Estrellita’, de compartir con todos los compañeros, no esperaba que la segunda parte se diera tan pronto, pero el público y América nos están respaldando”, contó Melissa Paredes.



Aunque la tragedia los persigue y te quedarías ‘vestida y alborotada’...

Parece que sí, veremos qué pasa. Pero seguirá el sufrimiento, ya me da pena ‘Estrellita’, yo ya no quiero llorar más...



Comentas que fue muy duro grabar la novela, pues debías compartir tu tiempo con tu faceta de madre...

Sí, fue duro por los horarios, no sabía que grabar una novela exigía tanto... pero fue una experiencia maravillosa. Ahora la novela se ve en el extranjero y en Ecuador está con buen rating.



¿Qué te ha dicho tu esposo Rodrigo (Cuba) al conocer que habrá una segunda parte?

Él está feliz por mi desempeño y todo lo que tiene que ver con mi trabajo, me apoya mucho, pues mientras estoy en las grabaciones se encarga de cuidar a la bebé. Además, toda mi familia es hincha de ‘Ojitos hechiceros’ y de ‘Estrellita’, les gusta el personaje.



Tenías ganas de volver a ser madre...

Sí, pero por ahora está postergado. Mientras haya trabajo, seguiremos chambeando.



‘ME DICEN ESTRELLITA’

​

Sebastián Monteghirfo contó que se siente contento con la nueva temporada de la telenovela.



“Sufrimos mucho, pero confío en que alcanzaremos el amor sin tantos conflictos. Estamos agradecidos con el público por su apoyo. En la calle me llaman ‘Estrellita’ y no ‘Juli’, es bastante raro”, agregó.