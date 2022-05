Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre el escándalo entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. La chica reality cuestionó duramente a la expareja por exponer sus problemas a nivel nacional y no pensar en la pequeña hija que tienen.

“Pienso que están actuando mal, mi opinión ahorita va directamente para el ‘Gato’ porque puedes estar dolido o molesto porque se entiende, pero ya pasó, ya hubo un escándalo, todo esto es para la niña”, dijo.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ consideró que la menor, fruto del amor del ‘Gato’ Cuba y la modelo, verá en un futuro todos ‘trapitos’ que se han lanzado sus padres en televisión.

“Si yo me pongo en sus zapatos, ok, soy el papá, soy la mamá, me banco todo, lo arreglo con papeles, demanda, pido tenencia, todo, pero detrás, siento que ya es mucho porque eso queda grabado, la niña lo va a ver en algún momento y no creo que le guste ”, sentenció.

Alejandra Baigorria afirma que Melissa Paredes cometió un gran error

MELISSA PAREDES PUEDE SUFRIR DE DEPRESIÓN

En otro momento, Alejandra Baigorria también deslizó la posibilidad que Melissa Paredes sufra de depresión por la cantidad de bullying que recibe en las redes sociales por su supuesta infidelidad con el ‘Activador’ Anthony Aranda.

“Si Melissa pierde el trabajo, si está en el hoyo, o entra en una depresión porque obviamente el bullying que le están haciendo es bastante fuerte, obviamente ella también hizo sus cosas malas, pero qué pasa si entra en depresión, como le está pasando, quién va a estar mal, la niña también ”, puntualizó.