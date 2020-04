Marca su distancia. Melissa Paredes fue consultada por las declaraciones de Alondra sobre la actuación y su relación con Paolo Guerrero, la actriz indicó que jamás renunciaría a sus sueños por más que su pareja sea un multimillonario.

Melissa Paredes crítico la decisión de Alondra García Miró. “No hay forma, primero soy yo, mis sueños, lo que aspiro en la vida. Él es mi compañero de vida pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea, no hay forma”, indicó la actriz.

Además, Melissa Paredes cuestionó que Paolo Guerrero le imponga condiciones a Alondra García Miró. “No hay por dónde defender eso sinceramente, prefiero no dar ninguna opinión porque ellos me caen bien pero no se puede defender lo indefendible”,mencionó la actriz al mencionado diario.

Melissa Paredes comentó que la decisión de Alondra García Miró había tocado a muchas mujeres en un momento en el que se busca el empoderamiento femenino. “Muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema, y más ahora que buscamos sobresalir, de empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida”, finalizó la esposa del futbolista Rodrigo Cuba.

POLÉMICA RESPUESTA

La ‘Foquita’ pidió que la modelo ojiverde se pronuncie pues no aceptaba que su ‘compadre’ haya hecho ese tipo de declaraciones machistas sobre la carrera de su novia.

Sin embargo, grande fue la sorpresa de Jefferson Farfán al escuchar que Alondra García Miró respaldaba al ‘Depredador’ y priorizaba su relación ‘sobre todas las cosas’.

“¿La escena? No (la haría), siempre voy a priorizar mi relación antes que nada”, indicó la modelo en la transmisión en vivo que fue visualizada por más de 65 mil personas.

Declaraciones de Alondra García Miró tras polémica respuesta

