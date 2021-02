Melissa Paredes se describe como una mujer de carácter fuerte que no se anda con rodeos cuando alguien confunde su ‘buena onda’ con un coqueteo y tiene que ‘parchar’. También cuenta que no tiene que ‘marcar territorio’ con su Rodrigo ‘Gato’ Cuba , porque se tienen mucha confianza. Sobre su debut como conductora en ‘América hoy’ , está agradecida con la oportunidad y no hace caso a las críticas.

Melissa, en esta etapa de tu vida, ¿a tus 30 años, te sientes rica, mamacita o rica y apretadita?

Ja, ja, ja, hay días en que me siento mamacita, rica y apretadita, y otros, un desastre, cualquier cosa. Así somos las mujeres, lo importante es la actitud que uno le ponga a la vida.

¿Cómo haces para mantener la ‘chispa del amor’ con el ‘Gato’, pues ya llevan dos cuarentenas separados?

Sí, ¡Dios santo! Ojalá no haya una tercera. Nos llevamos súper bien, creo que esa es la clave, la confianza que nos tenemos, no desgastamos nuestra relación con tonterías.

¿Qué es más importante, la lealtad o la fidelidad en una relación?

Creo que van de la mano, pero más importante para mí es el amor. Mientras hay amor, lo hay todo.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba celebraron 4 años de matrimonio. (Foto: @melissapareds)

¿Justifica el amor una ‘sacada de vuelta’?, ¿perdonarías eso?

No me ha tocado, pero según mi carácter no lo creo y espero que no me pase.

¿Es más difícil convivir o llevar una relación a distancia?

Para mí llevar una relación a distancia es más difícil porque extrañas a tu pareja, convivir es bonito, agradable.

Algunas personas le ponen ‘GPS’ a los autos de sus parejas y comprueban que les son infieles, pero se quedan con ellos. ¿Qué piensas al respecto?

Que si le vas a poner ‘GPS’ para saber si es infiel y luego sabes, ¿cuál es el chiste? Mejor no le pongas nada, para qué torturarse.

¿Antes de casarte le presentaste al ‘Gato’ a tus amigas de la farándula o no lo hiciste por temor a que te lo quiten como ahora ‘está de moda’?

¡Ay no! Me muero. Sí ha conocido a algunas compañeras mías, pero normal. Amigas en el medio no tengo, solo tengo tres amigas del colegio que antes venían a mi casa, pero todo tranquilo.

¿Se respetan los códigos?

Sí, claro, ya no sé en qué parámetros pasan esas cosas o dónde.

Las mujeres tenemos ese sexto sentido que nos avisa si alguien viene con ganas de socavar la relación…

Claro, pero si tienes una ‘amiga’ media media, mejor no la lleves a tu casa, no la presentes, la tienes bien escondida nomás, ja, ja, ja.

Marcas tu territorio y dices: cuidado, no lo miren...

No necesito, ya la gente me conoce, sabe cómo soy.

Tú tienes carácter fuerte...

Sí, jodido, no me vengo con rodeos. No me ha tocado nadie así sinceramente, tengo buenas amigas y compañeros de trabajo.

¿Quién es más celoso, Rodrigo o tú?

Ambos, pero los celos medidos, no al extremo. Nunca hemos peleado por celos, sí por tonterías, porque se olvidó de comprar algo en el centro comercial, cosas así.

Toda relación tiene momentos buenos y críticos, ¿les ha pasado y han dicho ‘hasta aquí nomás’?

No, hasta ahora no nos pasa, no entramos en esas crisis. Dicen que son muy comunes en el tercer año, quinto, séptimo. Este es nuestro quinto año de casados, así que vamos a ver, si la pasamos te cuento… ojalá no se dé nunca.

¿Casada se te han insinuado?

Lo que pasa es que a veces se confunden. El hombre es muy básico y piensa que como tú eres amable, buena onda, cree que le estás coqueteando, entonces tienes que decirle: aguanta tu coche, no me quiero ir contigo a ningún lado…

¿Eso fue casada o soltera?

Soltera y casada en algún momento y le he metido su ‘parche’.

¿Cena romántica, escapadita a un hotel o una locura en el auto?

Escapadita a un hotel, con urgencia ¡por favor!, eso de tener niños en casa…. Mi esposo y yo, antes de la cuarentena, nos dábamos nuestras escapaditas porque eso se necesita.

¿Rodrigo ve tus escenas románticas o cambia de canal?

Las ve y encima me dice ese beso es muy ‘monse’, así no se besa, ¿acaso tú me besas así?, y yo le digo: es que no eres tú, y encima pone pausa. Es mi principal crítico, igual me dijo el día que debuté en ‘América hoy’: ‘Estabas linda, pero nerviosa’.

Melissa Paredes y Mayela Lloclla protagonizan la serie. (Instagram /@melissapareds)

¿Cuándo le van a dar el hermanito a tu niña?

Yo quería este año, pero con el coronavirus tan terrible me da miedo... gracias a Dios, Rodrigo y yo no nos hemos enfermado, ojalá no nos toque.

¿La conducción o la actuación?

Me encantan las dos. Estoy descubriendo un mundo lleno de adrenalina con la conducción, el vivo es muy bonito y la actuación es mi pasión.

¿No te cohíbes cuando dicen que eres ‘desangelada’?

Si fuera ‘desangelada’ no me elegirían para lo que hago.

¿Conducir con Ethel y Janet no te dio temor?

Ethel es una capaza, inteligente, y Janet con toda la trayectoria que tiene, más que temor, fue confianza, pues saben mucho y es un privilegio estar con ellas, aprendo mucho de ambas, hay mucha conexión entre las tres.

El rating las está favoreciendo...

Sí, estamos muy contentas, nos estamos ganando los corazones de la gente que prefiere nuestro programa, estamos muy agradecidas.

‘Dos hermanas’ vuelve este 1 de marzo, será difícil recuperar ese público que tenían hace un año…

Tengo fe en que el público nos va a ver a las 9:30 de la noche, vamos a recuperar el tiempo perdido