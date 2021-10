Melissa Paredes y el día que preguntó a psicóloga si se puede amar a dos personas a la vez

Hace unos días, en una secuencia más del programa ‘América Hoy’, la modelo Melissa Paredes preguntó a la psicóloga Lizbeth Cueva si era posible amar a dos hombres a la vez. Esto en su momento no cobró sentido, sin embargo, tras el ‘ampay’ a la conductora ha llamado bastante la atención.

Los usuarios en redes sociales se han encargado de revivir algunos escenarios previos a su separación con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, luego que protagonizara un romántico momento con su bailarín Anthony Aranda de ‘Reinas del Show’.

En ese entonces, la modelo consultó: “¿Es posible amar a dos personas a la vez? ¿Querer o sentir lo mismo por dos personas a la vez?”. Tras ello, la respuesta de la especialista no se hizo esperar y sentenció.

“No, ahí no hay amor, ni ellos mismos se aman”. Y ante la insistencia de las presentadoras, ratificó su respuesta: “Solo los bandidos piensan de esa forma”, dijo.

TOMÁS ANGULO OPINA SOBRE MELISSA PAREDES

Melissa Paredes terminó su matrimonio con el ‘Gato’ Cuba tras un ‘ampay’ que reveló la conductora Magaly Medina. El doctor Tomás Angulo, analizó a detalle el comunicado del futbolista y también el pronunciamiento de la conductora en el programa “América Hoy”.

“Tengo muchas reflexiones para compartir, pero me gustaría centrarme en tres palabras. Primero traición, segundo, decepción y tercero, ridiculización”, dijo el terapeuta de parejas.

“Él sabía que la relación estaba mal, que estaba fría, que la relación podía perderse en algún momento, pero lo que él no sabía es que ella estaba saliendo con el bailarín, si no, no habría tanta sorpresa en el comunicado qué el emitió”, explicó.