Anthony Aranda sorprendió a sus seguidores de redes sociales al mostrar un radical cambio en su rostro. Y es que hace solo unos días, el novio de Melissa Paredes se mostró junto al doctor Steve Díaz, mientras se hacía un retoquito en la frente para eliminar sus pronunciadas líneas de expresión.

Las conductoras de ‘Un día en el mall’ no pudieron dejar de comentar el tema y compararon al popular ‘Activador’ con el ex de Angie Jibaja y padre de sus dos hijos, el cantante Jean Paul Santa María.

“Melissa y el ‘gatito activador’ aparecieron en redes juntos, ellos son como uña y mugre, como abeja y miel, no pueden estar separados por nada del mundo y ha quedado demostrado que él es el soporte de Melissa en estos momentos tan trágicos que ella está pasando alejada de su pequeña... pero la vida continua y ella tiene que hacer ejercicios, tiene que pagar algunos canjes y siempre lo hace de la mano del ‘gatito activador. Pero acá lo que me jala el ojo es la cara del ‘Activador’, algo se ha hecho, un arreglo, no sé si es la barba que se ha dejado crecer, algo tiene diferente, el pelo más largo, quiere ser Jean Paul Santa María con esa cara tan larga ”, dijo Andrea Arana.

Por su parte, Valeria Florez consideró que puede ser la pose o quizá la mascarilla que tiene debajo de la barbilla. “No se sí es la barba, algún tipo de tratamiento, pero parece de verdad barbilla roja, tiene una cara muy larga. Si lo comparas con el rostro de Melissa, no es proporcional”, acotó la modelo.

En ese sentido, se preguntó si Melissa Paredes está pagando también por los canjes de su novio. “Ya sabemos que él está dispuesto, ya lo ha hecho antes” , agregó la conductora.

Andrea Arana recordó que Anthony Aranda ya se arregló antes las líneas de expresión de la frente con ácido hialurónico. “Obviamente cuando se trata de canje no tiene ningún problema en pagarlos a través de las redes”, sentenció.

