Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, apareció en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar que la ‘ojiverde’ presentó a su abogado Wilmer Arica a la modelo Melissa Paredes, quien tiene un conflicto con el padre de su hija, Rodrigo Cuba.

“ El abogado se lo presentó ella, Andrea se lo presentó a la chica esta, a la chica Paredes ”, dijo Juan Víctor a las cámaras de ‘Peluchín’ para advertir cuidado con el letrado.

El piloto no es la única persona que ha alertado por la profesionalidad del abogado, sino que el mismo papá del ‘Gato’ Cuba, Jorge Cuba, hizo lo mismo. El político puso en duda la reputación de Wilmer Arica.

“ Es un abogado que tiene un estilo de trabajo, que no es nada limpio, yo he tenido muchos mensajes de gente que lo conocen , que me dicen que tenga cuidado porque usa artimañas por el lado psicológico, que trabaja con ciertas psicólogas, tenga cuidado”, arremetió el exministro.

JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CUESTIONA SUS DENUNCIAS

Andrea San Martín ha demandado en varias oportunidades a Juan Víctor Sánchez, sin embargo, este a criticado duramente también al abogado que la asesora.

“ Denuncias que considero que no son violencia por ningún lado, que no le he faltado el respeto, nunca le he levantado la voz, ni insultado, menos la mano encima y que salga al parecer violentada psicológicamente, por mi parte no ha sido. De repente ella ha sabido qué palabras usar en una pericia psicológica para salir como violentada, quizás ese juego de los nervios, de los calambres en el cuerpo no tendría nada que ver conmigo”, puntualizó.