¡ROCHEEEEE! Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, fue invitado al programa En Boca de Todos y durante una secuencia le tocó reconocer las partes del cuerpo de la actriz; sin embargo, se equivocó y confundió el ombligo de su amada con el de Paula Manzanal.

El Activador se mostró muy incomodo y solo atinó a decir que fue una broma pesada, en medio de la sorpresa de los conductores. Tula Rodríguez intervino y trató de salvar la situación. “Él ha pedido fotos actuales, vamos a darle otra oportunidad”, expresó.

Tras ello, el bailarín volvió a equivocarse, pero esta vez con el totó de su pareja con el de Paula Manzanal. “Ya no quiero jugar, no me gusta este juego la verdad”, indicó Aranda.

¿Qué pasó entre Paula Manzanal y Anthony Aranda?

Luego que Melissa Paredes oficializó su relación con Anthony Aranda, Paula Manzanal reveló detalles de su relación amical con el Activador, antes de fuera ampayado con Melissa Paredes.

“Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien, es súper buena onda pero yo estoy para ti y ella tiene esposo. O sea, no hay manera”, le dijo el ‘Gatito activador’, según las conversaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Janet no le pedirá disculpas a Melissa Paredes cuando vaya a El Gran Show: “Yo estoy preocupada por mi ropa”

‘La Chama’ reaparece en Chollywood renovada y sorprende a sus seguidores: “No te reconocí”, le dicen

Kathy Sheen enfurece por John Kelvin y su’fiesta de bienvenida’: “Una falta de respeto, parecía que llega de viaje”