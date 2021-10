El programa ‘Amor y Fuego’ abordó al bailarín Anthony Aranda cuando salía de una escuela de baile. En los últimos días, el popular ‘gatito activador’ ha sido duramente criticado por protagonizar un ‘ampay’ con la modelo Melissa Paredes, quien está aún casada con Rodrigo Cuba.

“¿Anthony, eres consciente que te trajiste abajo un matrimonio? Eres el protagonista de este ‘ampay’ ¿Te quisiste colgar de la fama de Melissa Paredes? ¿Sabes que era un matrimonio de más de 5 años? ¿Sigues teniendo comunicación con Melissa? ¿Tienes códigos? ¿No hay mea culpa?”, le preguntaban los periodistas al bailarín de ‘Reinas del Show’.

Bailarín Anthony Aranda rompe su silencio tras ‘ampay’ con Melissa Paredes: “No me escondo”. Video: Amor y Fuego

Sin embargo, Anthony Aranda prefirió ser bastante escueto en sus declaraciones para luego guardar silencio rotundo e irse con su motocicleta.

“Yo respeto su trabajo, en serio, pero no tengo nada que decir. Gracias, gracias, no me escondo”, fueron las palabras del bailarín de Melissa Paredes.

¿QUIÉN ES ANTHONY ARANDA?

El bailarín Anthony Aranda Barrera tiene 34 años y también es coreógrafo. Por mucho tiempo estuvo trabajando en el equipo de la conocida cantante Leslie Shaw, para luego pertenecer al staff de bailarines de Gisela Valcárcel.

El joven también es apodado como ‘El activador’, pues muchas chicas terminan enamorándose de él con los ensayos en el programa. Otro de sus encuentros más polémicos también fue con la modelo Paula Manzanal, con quien se especuló que tuvo una relación, pese a que ella se encontraba con Fabio Agostini.

MELISSA PAREDES ANUNCIA TRÁMITES DE DIVORCIO

A través de un comunicado, la modelo Melissa Paredes anunció que su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba se terminó de manera definitiva, pues ya se han iniciado los trámites del divorcio.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin de que no se siga especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy iniciando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre el trámite del divorcio”, reveló la modelo en Instagram.

Melissa Paredes emite comunicado para anunciar que ya inició trámites de divorcio con el 'Gato' Cuba. También denuncia acoso de la prensa. Foto: Instagram