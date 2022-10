Anthony Aranda se presentó este miércoles en En Boca de Todos para hablar de su relación con Melissa Paredes, a tan solo un día de cumplirse un año del ampay que los unió como pareja pero que terminó con el matrimonio de la popular actriz con su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba.

El famoso ‘Activador’ estuvo en el programa de Tula Rodríguez y aseguró sentirse feliz con la exconductora de América Hoy, además de expresar que la relación que mantiene con su suegra, Celia Rodríguez, es muy cercana.

“La verdad estamos súper felices ahorita. Como vieron (en imágenes de sus redes sociales) estuvimos compartiendo con mi mami, con mi suegrita, a quien le mando un beso, a mi mamita y a mi segunda mamita, porque le digo mamita”, dijo el bailarín y coreógrafo sobre la madre de Melissa Paredes.

Anthony Aranda tuvo lindas palabras para con Celia Rodríguez, la mamá de Melissa Paredes.

EL ACTIVADOR EN PAZ CON RODRIGO CUBA

Ricardo Rondón le preguntó a Anthony Aranda cómo va su relación con el ex de Melissa Paredes y él contestó de manera alturada. “Yo creo que somos personas adultas y siempre tenemos que tratarnos con respeto todas las personas, entonces todo está muy bien. No te voy a dar detalles (si hemos conversado) porque creo que no viene al caso, pero te diré que todo está muy bien. Tenemos un mismo fin todos y vamos a luchar por ese fin ”, precisó.

En otro momento, Anthony Aranda aseguró que aún no convivirá con Melissa Paredes, ni tampoco tendrán hijos, sin embargo, no lo descartó a un largo plazo.

“ Yo creo que sí, lo hemos conversado, aún no hemos puesto una fecha, pero sería lindo . Cuando yo estoy libre, estoy ahí con ella, me acompaña, a veces no podemos vernos, pero nos intentamos de acomodar”, acotó.

