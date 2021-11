ROMPE SU SILENCIO. Anthony Aranda utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras la avalancha de críticas que recibió tras ser ampayado muy cariñoso con Melissa Paredes, hecho que destapó la separación de la actriz de su todavía esposo, Rodrigo Cuba.

A través de un post de Instagram donde se muestra al lado de Daniela Darcourt, con quien compartió escenario el último fin de semana en un gran concierto, el popular ‘Gatito activador’ se defendió de los ataques.

“Me preguntaron cómo es un día felíz para mí y ESTÁS FOTOS LO DESCRIBEN... Mi pasión, mi arte, que con mucho trabajo, esfuerzo y disciplina lo sigo sacando adelante, ESO me hace feliz. Tantos años de viajes, capacitándome, compitiendo, dirigiendo, coreografiando y sobre todo compartiendo experiencia, hace que HOY me mantenga fuerte”, empezó diciendo el exbailarín de Reinas del Show.

En ese sentido, lamentó que hayan personas que lo critiquen sin conocelo. “No soy de piedra, eso también me afecta, pero si de algo estoy muy seguro y hace que me mantenga fuerte, es que SE la clase de persona que hoy soy, tengo muy presente en mi crecimiento lo que en casa me inculcaron, eso se lo agradezco a mi madre y a mis hermanos, quienes son mi soporte”, indicó Anthony Aranda.

Asimismo, aseguró que respeta la opinión de los demás y por ello se mantiene al margen y no ha respondido hasta el momento. “He recibido miles de calificativos negativos, pero YO SÉ QUIEN SOY y la gente que me conoce de verdad TAMBIÉN”, afirmó.

Finalmente, dijo que seguirá trabajando con mucho esfuerzo y dedicación en la danza. “Agradezco siempre a las personas que en todo momento estuvieron y siguen ahí. Sigues ahí….”, concluyó en una supuesta referencia a Melissa Paredes.

