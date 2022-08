Anthony Aranda decidió romper su silencio en redes sociales para mandarle un afectuoso saludo a su novia, Melissa Paredes, que este jueves 11 de agosto está de cumpleaños. El popular ‘Activador’ usó sus historias de Instagram para compartir una foto con la actriz y un mensaje de amor.

“Sé que no es momento de celebración pero trataré de sacarte algunas sonrisas hoy, porque te lo mereces. Verte fuerte, luchando por lo que más amas me llena de orgullo y respeto hacia ti mi amor. Feliz cumpleaños mi vida, te amo”, escribió el bailarín junto a una imagen de los dos juntos, con Melissa sosteniendo un ramo de flores.

Anthony Aranda y el mensaje por cumpleaños de Melissa Paredes

MELISSA PAREDES CELEBRA SU CUMPLEAÑOS

A través de sus historias de Instagram, Melissa Paredes compartió un mensaje por su cumpleaños, ahora que se encuentra alejada de su hija de cuatro años luego del enfrentamiento con su padre, Rodrigo Cuba.

“Hoy Dios me regalo un año más de vida. Él hizo que hoy yo abra mis ojos, me dio salud y fuerzas para seguir . Todos ustedes saben que amo mis cumpleaños. Soy consciente que este será diferente. Pero también soy consciente que Dios nos regala la vida para disfrutarla. Y por más tormenta que uno pase si estamos sujetos de su mano créanme que podemos soportar mucho dolor y solo porque que él no nos pasa por una tormenta sin un propósito. Tal vez no lo veamos en el momento pero tengo fe y esperanza que muy pronto sabré él para que...”, acotó la exconductora de América Hoy.

Asimismo, aseguró que celebrará su cumpleaños con las personas que más ama. “QUE HOY SOY MÁS FUERTE QUE AYER GRACIAS A DIOS”, concluyó Melissa Paredes.

