BOOOOMBA. Melissa Paredes descartó definitivamente su presentación en ‘Esto es Guerra’ al lado de su pareja Anthony Aranda para pisar nuevamente los estudios de Latina Televisión. La modelo regresó al magazine matutino ‘Mujeres al Mando’ por su tercer aniversario.

La modelo llegó vestida de un conjunto negro y fue presentada como una conductora del programa por Giovanna Valcárcel y Thais Casalino. En el set también estuvo Karen Schwarz presente.

“ No puedo faltar y aquí estoy. Me siento feliz, yo dije, tengo que estar aquí porque en un momento muy duro de mi vida ustedes me dieron la mano y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón . Pararme en este escenario y decir aquí estoy, de pie y de vuelta, les agradezco mucho”, dijo la modelo.

Melissa Paredes agradeció de esa forma a la producción del programa y a las conductoras que le brindaron su apoyo, esto luego que no se le renovara contrato en ‘América Hoy’ por su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“Siempre las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca, no importa si te caes, mi amor, lo importante es cómo te levantas. Eso siempre”, señaló.

Melissa Paredes en 'Mujeres al mando' https://www.latina.pe/noticias

Por su parte, Giovanna Valcárcel decidió lanzar una indirecta a Janet Barboza y Ethel Pozo al asegurar que “siempre las mujeres están para darse la mano” . Tras las críticas en el programa de América Televisión a la modelo.

ANTHONY ARANDA EN EEG

Por su parte, Anthony Aranda fue presentado el último martes como chico reality de ‘Esto es Guerra’. El popular ‘gatito activador’ ingresó al programa juvenil y según dijo, bajo la venia de su pareja Melissa Paredes.