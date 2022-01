Melissa Paredes ve con buenos ojos la relación que sostiene Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Durante su conducción en ‘Mujeres al Mando’, la modelo no se resistió en opinar una fotografía de su exesposo junto a su nueva pareja. La vidente Agatha Lys también dio sus comentarios al respecto.

En el magazine matutino compartieron una foto donde el ‘Gato’ Cuba se luce cargando a Ale Venturo y hablaron al respecto en presencia de la modelo Melissa Paredes.

“Cuando hay esa sonrisa en la que uno muestra los dientes significa que se están divirtiendo, ‘mírennos que estamos felices’, sin embargo, esta pareja aún no se conoce lo suficiente, pero sí proyecta con esta actitud es diversión”, dijo Agatha Lys.

Al respecto, la actriz de ‘ojitos hechiceros’ también se refirió a la foto y halagó al padre de su hija. “Lo veo como una foto divertida y de pronto agarras y te tomas una foto”, señaló entre risas.

ROMANCE DEL ‘GATO’ CUBA NO DURARÍA

Sin embargo, el lado negativo llegó después por la vidente, quien aseguró que el futbolista y la mejor amiga de Natalie Vértiz no van a durar mucho, pues no se conocen bien.

“ Esta relación no va a durar, te lo digo, puede haber amistad, pero en realidad la están pasando bien, pero no siento profundidad en ellos. Yo veo el aura, no necesito leer las cartas, por eso las personas que se dicen tener un don con solo mirarte, te dicen cosas, no van. Amorcito de verano o puede durar algo más por ahí”, sentenció.