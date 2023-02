Melissa Paredes está cansada de la situación y esta vez no va a permitir que Magaly Medina salga impune, ya que está decidida a emprender acciones legales contra ella después de haberla llamado ‘sacavueltera’ y ‘bataclana’ en directo durante su programa.

Según la exconcursante de ‘Esto es guerra’, Medina se ha obsesionado con ella y su pareja actual, Anthony Aranda, y los insulta constantemente con términos ofensivos.

La modelo expresó que desde hace meses ha estado siendo atacada y humillada por la otra persona, y que no entiende por qué se hace pasar por defensora de las mujeres.

“Poniéndome adjetivos calificativos, es denigrarme como mujer. Se olvida que tengo una hija, familia y tengo que trabajar. ¿Por qué tanto odio contra mí?, ¿acaso no merezco ser feliz?”

Con el Día Internacional de la Mujer cerca de celebrarse, Paredes considera que Magaly lo celebra, pero es la primera en maltratar a las mujeres: “Ya se acerca el día de la mujer y seguro la escucharemos decir cosas a favor de las mujeres cuando es la primera maltratadora”.

Acerca de los términos ofensivos que se han utilizado en su contra, Melissa expresó que no le afectan emocionalmente, pero que percibe que estos ataques ya han alcanzado un nivel personal.

“Ni siquiera me duele, pero sigue jodi..., criticando a Anthony porque es bailarín; a mí porque voy a un club pituco, ya esto es personal”.

La pareja del ‘Activador’ también hizo hincapié en que no ha olvidado todo lo que ha ocurrido, sugiriendo que Magaly es responsable de que la hayan separado de su hija.

“Crees que después de todo lo que pasé el año pasado y que gracias a esa mujer me quitaran lo más sagrado que tengo, ¿me puede afectar algo? Bien, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No he olvidado todo lo que dijo y mi abogado tampoco”.

¡No se dan tregua!, la actriz se la tiene jurada a la urraca desde que sacó su ampay con el "gato activador". Y es que Magaly fiel a su estilo ha lanzado fuertes comentarios sobre Melissa y ella tampoco se ha quedado callada.

TE PUEDE INTERESAR: