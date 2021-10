La conductora del programa de televisión ‘América hoy’, Melissa Paredes, se encuentra recuperándose satisfactoriamente en su casa de la Covid-19 que padece, por eso logró conectarse vía Internet con el programa para hablar sobre las relaciones tóxicas.

Fue en ese contexto que reveló en pleno programa que no es una esposa tóxica porque no siente celos cuando su esposo, el futbolista ‘Gato’ Cuba le da ‘me gusta’ a las fotos de la actriz Flavia Laos o de la cantante Leslie Shaw.

“El gato le da ‘like’ a todo el mundo literal, foto bonita que ve, le da ‘like’ y yo normal, pero yo también (doy ‘likes’)... Como a fotos de Flavia Laos, Ivana Yturbe y Leslie Shaw”, señaló Melissa Paredes.

“Yo a veces estoy con el ‘Gatito’ echados en la cama viendo el celular y pasa una foto de Flavita Laos y él le da ‘like’ en mi cara, pasa a otra foto y le da ‘like’ y no tiene nada de malo... Si yo le doy ‘like’, mi pareja por qué no”, añadió la también actriz.

Sin embargo, sus compañeras de conducción como Ethel Pozo y Janet Barboza señalaron que nos les gustaría que su pareja le da ‘like’ a otras mujeres en redes sociales.

“No me gustaría salir con un hombre que le da ‘like’ a chicas sexys o sensuales, a mí no me gustaría”, recalcó la conductora con lo que coincidió Ethel Pozo. Sin embargo, Christian Domínguez la felicitó por su madurez.

