Melissa Paredes d ejó entrever que procedería legamente contra Magaly Medina, luego que la ‘Urraca’ la calificó de sacavueltera, bataclana y se burló de su pareja, Anthony Aranda, al decir que era un ‘muerto de hambre’. La conductora de ‘Préndete’ aseguró que no le desea el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga.

“Lo que hizo conmigo no solo ahora, el año pasado me dio por nueve meses en su programa porque los he contado, poniéndome adjetivos calificativos, es denigrarme como mujer. Se olvida que tengo una hija, familia y tengo que trabajar. ¿Por qué tanto odio contra mí?, ¿acaso no merezco ser feliz? Ya se acerca el día de la mujer y seguro la escucharemos decir cosas a favor de las mujeres cuando es la primera maltratadora”, dijo Melissa.

¿El que te haya llamado sacavueltera, bataclana, no te afectó, lo tomas de manera deportiva?

Ni siquiera me duele, pero sigue jodi..., criticando a Anthony porque es bailarín; a mí porque voy a un club pituco, ya esto es personal.

¿Por qué comentaste ‘ya te están auspiciando’?

Ella lo sabe perfectamente, si quiere engañar a todo el país es otra cosa.

Se te siente tranquila...

Crees que después de todo lo que pasé el año pasado y que gracias a esa mujer me quitaran lo más sagrado que tengo, ¿me puede afectar algo? Bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No he olvidado todo lo que dijo y mi abogado tampoco.

Cuando dices que tu abogado y tú no olvidan, ¿piensan tomar alguna acción legal contra Magaly?

T iempo al tiempo, no solo por lo de ayer, pues se sumaría lo que dijo. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide . No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero.

¡No se dan tregua!, la actriz se la tiene jurada a la urraca desde que sacó su ampay con el "gato activador". Y es que Magaly fiel a su estilo ha lanzado fuertes comentarios sobre Melissa y ella tampoco se ha quedado callada.

LA BRONCA

Los dimes y diretes ente Magaly Medina y Melissa Paredes, se originaron cuando la ‘Urraca’ contó, en su programa, que la habían criticado por lucirse en el club árabe en hilo dental y que había pagado la cuenta de lo que consumió ese día con su pareja Anthony Aranda e hija. La respuesta de la protagonista de ‘Ojitos hechiceros’ no se hizo esperar y la llamó ‘clasista, racista, acomplejada’ y le sugirió que ‘cuide a su esposo para que no esté mirando a otras mujeres’. Medina Vela señaló que no necesitaba cuidar a su esposo porque no todos eran el ‘Gato’ Cuba y no todas las mujeres eran ‘sacavuelteras como ella’.

