NUEVO ESCÁNDALO. Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se pronunció ante la nueva polémica que vive su hija con su exesposo Rodrigo Cuba debido a un supuesto audio donde la modelo extorsionaría y chanteajaría al futbolista con denunciarlo si no se presenta en la comisaría a responder por un presunto daño a su pequeña hija.

A través de su cuenta de Instagram, doña Celia rompió su silencio y pidió la intervención del Ministerio de la Mujer debido al ‘daño’ que le estarían haciendo tanto a su hija Melissa como a su nieta.

“ Por favor, pido al Ministerio de la Mujer y protección al menor intervenir en el caso de mi hija y mi nieta, ya es demasiado... Tanta maldad, tanta injuria y que se saque todo de contexto para poder embarrar el honor de ambas ”, escribió.

Además, pidió a los usuarios que la ayuden a orar “para derrotar tanta maldad”. Según remarcó, “esto es corrupción pura” ante las duras críticas de Magaly Medina y de muchos peruanos en redes sociales.

Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, se pronuncia por polémico audio.

MAGALY CALIFICA DE “VOMITIVO” SUPUESTO AUDIO DE MELISSA

Magaly Medina empezó su programa de este jueves mostrando su indignación tras escuchar el comentado audio que Melissa Paredes le envió a Rodrigo Cuba, el mismo que hizo que el futbolista denunciara a su exesposa por chantaje y extorsión.

“Es un audio larguísimo donde Melissa llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas y le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que está en shock, la que ha querido vomitar al momento de escuchar el audio he sido yo. Es repugnante y asqueroso, vomitivo, he escuchado unos nueve minutos de un audio y me pregunto cómo alguien llamada mujer, llamada madre, puede tener las entrañas de hacerle eso a su hija y a un ser que dice alguna vez haber amado ”, dijo la urraca indignada.