NO LE CREE. Samuel Suárez compartió su postura sobre el polémico caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. El periodista de Instarándula se mostró indignado al escuchar el audio que se difundió de la modelo llamado al futbolista y dejó en claro que a quien cree es al ‘Gato’.

“Yo solo he escuchado fragmentos que me han hecho llegar, si bien es cierto no estoy autorizado a ninguna difusión, es cierto lo que comentó Magaly en la forma que Melissa le menciona sobre lo del caso John Kelvin (para hacer incapié lo de prisión) . Y el audio, la voz de Melissa se escucha nítida (audio que se habría filtrado de la misma grabación de Melissa)”, escribió.

En esa línea, le manifestó su respaldo al 100% a Rodrigo Cuba al considerar que se siente asqueado, al igual que Magaly Medina, por el audio donde la modelo habla de su menor hija.

“Después de escuchar el audio completo, no puedo irme sin reafirmar lo “recontra asqueado” de escuchar a Melissa Paredes y aunque suene apresurado decirlo, lo diré. “Gato, yo te creo cada una de las palabras de ese audio ... Maldad es lo que está haciendo Melissa, ya con esto terminó de hundirse sola”, agregó.

EL DIAGNÓSTICO DE LA HIJA DE MELISSA PAREDES

La defensa legal de Rodrigo Cuba, el abogado César Nakazaki, se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para revelar el diagnóstico médico de la pequeña hija del ‘Gato’ y Melissa Paredes. Según precisó, rechazan de manera tajante la acusación de la modelo respecto a presunta agresión a la menor.

El letrado dejó en claro que la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tiene ninguna lesión, según los resultados del médico que la revisó.

“Nos negamos al 100%, no solo porque no pasaron, nadie se va a echar la culpa, sino que al día siguiente la revisó el médico de la niña, y el médico de la niña confirmó que esa niña no tiene absolutamente nada, ni gripe ”, acotó.