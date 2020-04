Se pronuncia en redes sociales. Melissa Paredes se mostró incómoda con los comentarios malintencionados que recibió en redes sociales tras pedir ayuda especial para actores.

“Este video va dirigido a aquellas personas que no les quedó claro el tema del cual hablé en un programa de televisión. Una entrevista que fue grabada y que al parecer muchos tomaron a mal, y quiero pensar que lo tomaron a mal porque estamos muy susceptibles hoy en día”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.

Melissa Paredes indicó que la ayuda que pedía no era para sus colegas que aparecen en las pantallas sino para las personas que forman parte del equipo de producción. “Yo no estaba pidiendo nada para mí. Estaba pidiendo para mis compañeros. Hay mucha gente que ustedes no conoce que son actores, bailarines, músico, cantante, pero no son los protagonistas. Son los extras detrás de nosotros, tocando el instrumentos, bailando atrás o haciendo los coros. A esa gente me refería yo, no a mis compañeros con los que comparto escenas”, indicó Melissa Paredes bastante afectada por los comentarios que recibió en redes sociales.

Melissa Paredes también expresó que nadie sabe lo de nadie. “Sé que muchos de mis compañeros se están poniendo la mano en el bolsillo para ayudar. Yo ya aprendí la lección, lo que das de corazón no se publica. Sólo quería aclarar eso que yo no pedí una ayuda para mí, ni para los que más tenemos”, precisó la actriz.

