PIDEN QUE LA DEJEN SER. Melissa Paredes le respondió a críticos que consideran que está mal que su hija juegue con camioncitos.

Melissa Paredes procura ser mejor madre cada día y le brinda a su pequeña Mía un ambiente donde ella pueda sentir libertad y amor. La actriz publicó unas historias en su cuenta de Instagram donde se observa a la hija de la actriz jugando con camiones.

La actriz se adelantó a las críticas y decidió realizar una historia en su cuenta de Instagram donde habla de la libertad que le da a su hija para que pueda jugar. “No hay ningún problema, yo pienso como mamá, eso no define absolutamente nada, sólo juega y es feliz”, indicó Melissa Paredes.

La semana pasada, Melissa Paredes aclaró el tema de las marcas rojas que le salen en la piel. “Voy a hacer ejercicios, para las chicas que me preguntan, sí, sigue mi alergia, a veces se pone hasta abajo, en mi espalda tengo un montón, pensé que era producto del estrés porque mi esposo no estaba, pero parece que no, no sé si soy alérgica a algo”, dice Melissa Paredes.

“Mi esposo cómo verán también tiene su carácter, consultaré con el dermatólogo porque se ve fatal y además, me pica horrible”, precisa Melissa Paredes en las historias de Instagram que publicó.

Melissa Paredes habla sobre los juguetes de su hija (VIDEO)

