Melissa Paredes habló con todo para Amor y Fuego durante un evento de la película en la que participará, ‘Igualita a mi’. La actriz se mostró más relajada en medio del enfrentamiento que mantiene con el padre de su hija, Rodrigo Cuba, a quien le solicitó una variación en el régimen de tenencia de la menor.

“Si yo hubiera sido infiel, lo hubiera dicho, ‘oye sorry, la fregué' y ya está, chau, pero no fue así. Aparte, fue un beso, ni que hubiera sido ay no sé...”, aseguró sobre la supuesta traición que habría cometido contra su exesposo, evidenciada por un ampay de Magaly Tv La Firme con Anthony Aranda.

Además, restó importancia a los comentarios que indicaban que se estaba acomodando la ropa interior en las imágenes de ella y el bailarín en su camioneta. “Siempre todo el mundo me dice eso y qué verguenza. Las mujeres que tenemos nachas prominentes, siempre nos acomodamos, yo siempre me acomodo cuando estoy con leggins. Ahora Anthony me dice que no lo haga”, aseguró entre risas.

Por otro lado reconoció que el día del ampay Rodrigo Cuba estaba en el gimansio, mientras ella besaba a su bailarín en el estacionamiento del mismo. “Él sabía que yo iba con Anthony, hubo una llamada antes del ampay” , indicó dando a entender que su esposo sabía de su cercanía con el ‘Gato activador’.

MELISSA LE CONTESTA A ALE VENTURO

Melissa Paredes también fue consultada por los comentarios de Ale Venturo, quien aseguró que la actriz se echaba flores porque era una ‘miss’. “Me da verguenza ajena... las pruebas dónde están. Suena espantoso, como decir que los bailarines me dan asco. Tengo muchísimos amigos bailarines, mi novio es así, yo nunc me expreso mal de las personas, el que habló mal fue él, no yo” , dijo la actriz indignada.

Por otro lado, aseguró que tiene más chats y videos para sacar ‘cuando sea necesario’, los mismos que desmentirían a Rodrigo Cuba. “Nadie cree esa versión de que él y yo éramos amigos y que todo estaba bien, que soñábamos con ser buenos papás y ponernos de acuerdo y fluir, así éramos”, aseguró.

MELISSA PAREDES LE MANDA MISIL A DON GATO

Melissa Paredes también comentó las palabras de Jorge Cuba, quien salió con todo a defender a su hijo. “ Que ese señor se preocupe por sus temas legales, que he leído por ahí que se le viene muy fea la cosa, así que en vez de estar preocupándose por mi tema y por mi hija, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y que se mantenga al margen”, indicó sobre el caso Odebrecht, investigación que podría llevar a ‘Don Gato’ a la cárcel.

Sin embargo, dijo que nunca se burlaría de la desgracia ajena. “Hay personas que se olvidan de temas de otras cosas más importantes que hacemos como seres humanos y lagitan a una mujer...”, arremetió.

MELISSA PAREDES DEFIENDE SU TIKTOK

La actriz también fue consultada sobre un polémico TikTok que grabó con Anthony Aranda recientemente, donde se observa una supuesta indirecta al Gato Cuba. “Qué flojera, yo grabo todos los tiktoks de moda, toda latinoamérica manda indirectas entonces, uno nada más hace lo que todo el mundo hace en tiktok, me voy a crear un trend yo sola para que no digan cosas”, aseguró.

MELISSA PAREDES: ME VOY A CAMBIAR DE SEXO

Finalmente, Melissa Paredes lamentó que solo pueda pasar un día de colegio con su hija y aseguró que su pedido para el cambio de tenencia compartida, con el objetivo de tenerla más días de la semana, no es por dinero. “Su abogada, su papá, todo el mundo me dicen interesada, por favor, yo no necesito la plata de él ni de nadie. Ya estoy harta, han pasado ocho meses, ya de verdad cansan y aburren con el tema”, dijo indignada.

En ese sentido, se animó a hacer una broma sobre cómo critican más a las mujeres que a los hombres en los casos de infidelidad. “Me voy a poner una cosa de hombre para pasar normal, como si nada, me voy a cambiar de sexo y así todo bien”, agregó la actriz.

Melissa Paredes hizo una broma sobre cómo critican más a las mujeres que a los hombres en los casos de infidelidad

